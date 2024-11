Giunti al termine del processo in merito all’omicidio di Giulia Tramontano, la ragazza di 29 anni incinta di 7 mesi, la procuratrice aggiunta di Milano Letizia Mannella e la pm Alessia Menegazzo hanno chiesto l’ergastolo con l’aggiunta di 18 mesi di isolamento diurno per Alessandro Impagnatiello. L’imputato è accusato anche di interruzione di gravidanza non consensuale e di occultamento di cadavere.