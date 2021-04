Chef Oldani riparte con il suo temporary restaurant

"L'emozione è tanta, non vedevamo l'ora di riprendere, di ricominciare tutti insieme". "Finalmente abbiamo potuto ritornare a cucinare, a fare quello che ci piace". Chef Davide Oldani riparte da qui, dai suoi ragazzi, da un nuovo progetto. Questo Temporary Restaurant che inaugura a Cornaredo in provincia di Milano proprio davanti al suo famoso ristorante D'O. "Non vedevamo l'ora di riaprire, quindi avevamo già trovato un po' questo nuovo progetto, da anni, e allora abbiamo detto perché no. Abbiamo la possibilità di riaprire in questo modo inusuale come il nostro è e quindi abbiamo detto proviamo e vediamo come va". Un'idea nata proprio dei ragazzi della brigata, un nuovo format caratterizzato dalla riscoperta della tradizione, con al centro di tutti i piatti, il "pan'cot" in dialetto milanese pane arrostito. "Giochiamo con questi ingredienti, abbiamo dal vitello tonnato, abbiamo dal pinzimonio di verdufrutta, abbiamo dal riso allo zafferano, ovviamente rivisto, l'agnello e poi infine anche il dolce con delle fragole e una crema di mascarpone". Il Temporary Restaurant sarà aperto sei giorni alla settimana, sia a pranzo che a cena, ma sempre su prenotazione. Frutto del lavoro di squadra ma anche dell'appartenenza alla maglia, che da sempre caratterizza il lavoro di Oldani, ideatore della cucina Pop 2 stelle Michelin e una stella verde. "Credo veramente che, tra tanti altri ristoranti, sia una piccola isola felice. Cerchiamo di fare del nostro meglio perché è quello che ci piace e ci piace farlo qui". Puntare sui giovani, sulla meritocrazia e sul valore, queste le priorità di Chef Oldani insieme al rispetto ovviamente delle regole anti Covid. "Tot metri, tot persone non una in più. Rispettare le regole vuol dire che un team lavora un giorno e un team lavora un altro giorno. Per cui non c'è il contagio tra uno e l'altro". "Il sentimento che prevale oggi qual'è?" "Il sentimento che prevale oggi, provo a dirlo, la felicità! Così si vede meglio?.