La Regione ha confermato oltre 26 mila vaccini effettuati, il target che il Generale Figliuolo ci ha dato, sono 22 mila al giorno, quindi siamo ampiamente sopra il target, questo il Generale lo ha riconosciuto al nostro Piemonte, che sui vaccini oggi è la prima regione d'Italia per numero di persone vaccinate e persone residenti. A testimonianza di come la macchina sia in moto, l'Esercito sia tutto schierato ma per crescere, per arrivare ai 40 mila che noi siamo pronti a fare a maggio, abbiamo bisogno naturalmente di più vaccini. Abbiamo pianificato, consegna per consegna, noi siamo in grado di raggiungere le 30 mila vaccinazioni al giorno, già nella prossima settimana.