I colori delle Regioni, cosa cambia da lunedì 3 maggio

La campagna vaccinale ha raggiunto il target delle 500.000 dosi di vaccino al giorno, ad annunciarlo il Ministro Speranza sulla sua pagina Facebook. Una corsa contro il tempo soprattutto per i timori legati alle nuove varianti, a preoccupare di più è adesso quella indiana considerata dagli esperti più contagiosa. La classificazione delle fasce di rischio delle regioni vede un'Italia prevalentemente gialla, dove è consentito consumare ai tavoli di bar e ristoranti purché all'aperto. Come ogni venerdì il monitoraggio settimanale della cabina di regia, definisce i cambi delle fasce di rischio a partire da lunedì 3 maggio. Per il weekend del primo maggio la classificazione attuale vede Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia insieme a Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto e province autonome di Bolzano e Trento in zona gialla, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Val D'Aosta in zona arancione, Sardegna unica regione rossa. Dati alla mano la Puglia è candidata alla fascia gialla e la Sardegna a quella arancione con Basilicata e Sicilia, occhi puntati sulla Val d'Aosta a rischio zona rossa.