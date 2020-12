Coronavirus, il bollettino: 8.913 nuovi casi e 298 decessi

Sono numeri relativamente bassi quelli comunicati dall'ultimo bollettino. I nuovi casi positivi sono 8913, un calo solo apparente, perché spiegato da una quantità modesta di tamponi processati, 59879, oltre 20000 in meno rispetto al giorno precedente. Il calo è consueto nel fine settimana, ma quello a cui si deve prestare attenzione è il rapporto tra positivi e test effettuati, che sale di ben due punti percentuale, sfiorando il 15 %. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali aumentano di 259 unità i posti letto nei reparti ordinari, mentre nelle terapie intensive il saldo tra nuovi ingressi e posti liberati è pari a zero, ancora alto, anche se in misura inferiore rispetto ai picchi dei giorni passati, il numero dei decessi, nelle ultime 24 ore ci sono stati 298 vittime, e qui è bene fare una precisazione, nella giornata di sabato la provincia autonoma di Bolzano non aveva comunicato i suoi dati. Ci sono dunque 7 decessi relativi al giorno precedente che non erano stati conteggiati, sommati ai morti di oggi le vittime sono dunque 305. Comunque li si voglia conteggiare, il totale dei decessi Denida inizio pandemia è uno soltanto. Sono 71925 le persone che hanno perso la vita a causa del covid.