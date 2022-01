Non ci fu un approccio immediato. Dovetti comunque armare con corde, con l'aiuto dei colleghi per raggiungimento, per oltrepassare questa distanza del pozzo, sarà stata 5 metri. E poi lì alla fine gli occhi sgranati divennero dei sorrisi e aprirono sempre da quelle da quelle terrazzine e calarono, scesero nel corridoio a sette, otto metri di distanza e fu fatto poi il recupero. Il tempo passa ma il ricordo di questi, di queste immagini, di questi sguardi mi rimane bello impresso.