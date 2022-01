Covid, accordo E. Romagna con farmacie per tamponi rapidi

"Abbiamo già prenotate tutte le fine quarantene fra 10 giorni perché quelli che sanno di essere in quarantena, per dire da ieri, si sono trovati positivi sanno che possono venire in farmacia quindi stanno già prenotando la fine quarantena fra 10 giorni." Basta un tampone rapido quando non si hanno più sintomi, finito il periodo di quarantena o di isolamento, la possibilità di fare in farmacia e gratuitamente il test. L'accordo della regione Emilia Romagna con i farmacisti per aiutare il Servizio Sanitario sotto pressione. "Visto che questa Omicron effettivamente è molto molto contagiosa tutte le persone, tutte le fasce di età che hanno avuto tanti contatti durante le feste chiaramente sono quelli più a rischio. 40, cinquantenni, i ragazzi anche quelli più giovani, anche quelli delle scuole, adesso cominciamo già a vedere i primi contagi delle scuole." Siamo a Imola nel bolognese, si allungano le file davanti alle farmacie. La raccomandazione. "Noi abbiamo dovuto mettere un cartello fuori di non venire, non entrare in farmacia con i sintomi, con la febbre, invece purtroppo a volte proprio succede che la persona che è positiva, magari a un tampone antigenico fatto a casa perché adesso li comprano e li fanno a casa, con la febbre vuole venire in farmacia per fare la conferma del tampone e quindi questo per noi è un grosso problema anche perché dobbiamo tutelare il resto dell'utenza che entra in farmacia." Le procedure si semplificano, da lunedì prossimo in Emilia Romagna, il cittadino positivo a un test fai da te potrà da casa, on-line, comunicare l'esito al Servizio Sanitario e iniziare immediatamente la quarantena. "Dal 17 di gennaio ci sarà aperto un portale a cui potranno accedere soltanto i vaccinati minimo con doppia dose di qualsiasi età per l'auto testing e quindi se a casa uno si fa un tampone che poi risulti positivo, ovviamente fra quelli autorizzati, potrà inserire i dati della sua positività nel portale e ricevere automaticamente il provvedimento di isolamento.".