Covid, blitz dei Nas per cluster in ospedale a Lavagna

Cresce l'allarme no vax in Liguria dopo il nuovo cluster dovuto a un operatore sanitario non vaccinato. L'ultimo caso all'ospedale di Lavagna con otto pazienti contagiati nel reparto di medicina dà un'infermiere non immunizzato. Fatti analoghi erano già stati registrati al Policlinico San Martino di Genova e in una Rsa di Tiglieto, tra il capoluogo e Savona. Sotto controllo il focolaio a Lavagna, con gli otto positivi tutti asintomatici trasferiti nell'ospedale dedicato il covid di Sestri Levante e l'infermiera in quarantena nel proprio domicilio. Resta ancora un nodo da sciogliere, una parte dei camici bianchi non ancora vaccinata come ci racconta il direttore generale e sanitario dell'ASL 4. Abbiamo circa il 15% del personale dipendente dell'azienda, tra medici, infermieri e altri operatori amministrativi che al momento non è ancora vaccinate. Dico ancora perché, ad esempio, potrebbe aver contratto la malattia del covid e quindi non doversi vaccinare in questo momento, piuttosto che avere situazioni personali di salute che contro indicano la vaccinazione. Ecco all'interno di questo 15% c'è tutto questo. Ci potrebbe teoricamente essere anche un cosiddetto no vax? Teoricamente sì. La maggior parte ha una sorta di timore, perché effettivamente sono uscite molte notizie a proposito di questi vaccini e quindi c'è, come dire, una certa attesa per vedere che cosa succede nei soggetti vaccinati. E mentre il governo annuncia la norma ad hoc sugli operatori sanitari no vax, a Lavagna l'opinione si divide. Devono essere comunque vaccinati, sennò vanno sospesi, gli viene data la cassa integrazione, va trovato un meccanismo quale sia più idoneo possibile, però non lavorano all'interno delle strutture. Non sono così certa dell'utilità dei vaccini. Certo, l'ospedale è un posto ad alto rischio, quindi è da valutare. - Quindi difende chi decide di non vaccinarsi? - Assolutamente li difendo.