I numeri del governo, che li leggiamo insieme, confermano ancora una volta che la curva si sta stabilizzando, che il rapporto tra nuovi positivi e tamponi sale al 16,4%, i nuovi positivi sono 171.263 a fronte di poco più di un milione di tamponi che sono stati fatti. In totale le persone attualmente positive sono quasi 3 milioni, sono due milioni e sette. Resta elevato il dato sulle persone che hanno perso la vita nelle ultime 24 ore perché si tratta di 333 persone. Questo numero però è dato anche da una serie di riconteggi effettuati da alcune regioni. Che brutto parlare di riconteggi perché insomma non sono numeri, sono persone però succede praticamente tutti i giorni. Per quanto riguarda la pressione all'interno degli ospedali il saldo tra nuovi ingressi e dimissioni nei reparti ordinari cala di 43 persone, mentre la curva delle terapie intensive cala di 31 persone.