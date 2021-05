Dal 22 maggio i centri commerciali in zona gialla tornano attivi anche nei weekend. La riapertura dei negozi negli shopping center è stata inserita nel decreto del 18 maggio. Resta l’obbligo di indossare la mascherina e mantenere il distanziamento sociale. Dal 22 maggio è possibile con-sumare nei bar e ristoranti all’esterno della struttura. Dal 1° giugno ok anche alle attività di ri-storazione all’interno dei centri commerciali. Dal 22 maggio via libera quindi allo shopping 7 giorni su 7. Per Federconsumatori nei fine settimana si concentra quasi il 50% delle vendite. So-no circa 30mila i punti vendita nei centri commerciali che tornano alla piena attività. La ripartenza degli shopping center sarà graduale e in totale sicurezza. E permetterà la ripartenza di un settore tra i più colpiti dalla pandemia.