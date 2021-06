Covid, anche Firenze ristoranti aperti al chiuso. VIDEO

Tutti verso la Zona Bianca. Cambiano le regole. Ristoranti aperti anche al chiuso. È ancora presto le tavolate: il limite è di 4 persone, stanziamento e mascherine. Anche se il Comune ha azzerato le tasse sul Suolo Pubblico, per i ristoranti nel centro storico di Firenze, la novità è una svolta. "Gasati proprio alla grande. Speriamo bene in una buona risposta dei fiorentini. Speriamo bene nella risposta del turismo, perché vedo che comunque il passaggio c'è e noi siamo molto, molto speranzosi, fiduciosi e con una grande voglia di combattere e di lottare come abbiamo sempre fatto". Non che i problemi siano tutti risolti. Per alcuni locali, che hanno un target più giovane, il coprifuoco, che verrà spostato ed eliminato dal 21 giugno, rimane un duro ostacolo. "L'orario di chiusura che adesso sono le 23, è senz'altro un limite. Questo genere di locale, è un locale che vive da questo orario in poi, insomma. Fino alle 1:30 / 2:00". La ripresa c'è stata in questo lungo weekend di ponte. Ma in una meta turistica così, anche ai tavoli si sente la mancanza di chi viene da più lontano. "Turisti americani e orientali, per il momento non si sa quando si vedranno". "Fanno la differenza loro?" "Fanno molto differenza. Danno continuità di servizio, danno. Niente, fino adesso, magari fino alle 8:00, l'italiano, l'europeo non mangia, l'orientale o l'americano, mangia anche alle 5:00 o alle 4:00".