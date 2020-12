Covid, Galli: solo con vaccino mettiamo virus nell'angolo

Siamo in una fase cruciale, Il virus ha dimostrato chiaramente di essere in grado di tornare alla grande appena si rilassano le misure di controllo. Misure di controllo che sono misure pesantissime da mantenere, perché riguardano i movimenti delle persone, quindi la vita normale, la normale vita economica, la normale vita sociale vengono compromesse da queste limitazioni, quindi l'avere questo strumento diventa fondamentale. Prima ho detto che è una cosa che devi fare in primo luogo per te stesso, per proteggerti sto parlando della popolazione generale. Segue il fatto che deve farlo per gli altri, nel senso che in questo modo tu non porti le infezioni in giro. Questo vale ovviamente in primo luogo per i sanitari che non la prendono, ma non la trasferiscono anche nel momento in cui la prendessero, ma vale per tutti. E poi vale per la società nel suo insieme. Perché signori o lo mettiamo in un angolo st'accidenti di virus o una vera ripresa dell'attività non riusciremmo ad averla e sarà continuamente uno stop and go, un vai e vieni, un tira e molla, perché comunque poi al primo spiraglio è comprensibile che tutti coloro che sono stati pesantemente colpiti nelle proprie attività, nei propri interessi, premano per ricominciare poi s'è visto che ricominciare non solo non è facile, ma in determinate situazioni, per determinate attività è pericoloso. Quindi... dai! Ci siamo. Proviamo veramente a togliercelo di torno in questo modo.