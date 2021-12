"Inesorabilmente quando il 90% della popolazione adulta ha avuto almeno una prima dose, il virus si sta dirigendo e si dirige verso i bambini, verso la popolazione non vaccinata che man mano si va vaccinando ma rimangono quelli comunque sotto i 5 anni, la scuola non è mai stata un'importante focolaio di infezione non è la scuola il punto forte. Il punto forte sono i non vaccinati, che sono ancora tanti anche tra gli adulti abbiamo ancora sei milioni di Italiani non ancora vaccinati.".