Comincia a preoccupare la diffusione soprattutto della variante Omicron per quanto riguarda alcuni paesi europei e tra poco vedremo. I contagi sono in aumento anche da noi e anzi vediamoli subito e poi presento i due ospiti che ci fanno compagnia questa sera ai Numeri della Pandemia. Vediamo intanto i numeri diffusi dal Ministero nelle ultime 24 ore. Come vedete sono 28.064 i nuovi tamponi positivi giornalieri, quindi 28.000 nuovi casi con un tasso di positività che si attesta al 4%. Questo è l'altro dato importante da sottolineare. C'è la percentuale positivi tamponi fatti, appunto questa è al 4%, abbiamo visto il tasso di positività. Ancora, andiamo avanti con la nuova grafica, sono i dati relativi alle ultime 24 ore, che fotografano comunque un trend in crescita. I nuovi decessi giornalieri sono 123, 123 decessi. Tasso di positività al 4% è più di 28.000 contagi. Quant'è il saldo della terapia intensiva, +30 come vedete. 953 il numero totale. Ingressi del giorno in terapia intensiva 95. Sono tutti numeri in crescita. Allora io saluto Massimo, questi sono ricoveri con sintomi, vediamo ancora un altro cartello 56.