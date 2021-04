Covid riaperture, da domani assaggio di normalità. VIDEO

Ancora poche ore ed entreranno in vigore le regole del Decreto Riaperture, quasi tutte le regioni italiane diventano gialle, resta zona rossa solo la Sardegna, diventano arancione Puglia e Valle d'Aosta che si aggiungono a Basilicata, Calabria e Sicilia. Rimane il coprifuoco alle 22 oggetto di polemica politica, i dati del contagio verranno valutati ogni 15 giorni e di conseguenza ci saranno eventuali modifiche. Da domani quindi saranno consentiti gli spostamenti dalle 5 alle 22 all'interno del territorio regionale e tra regioni e province autonome che si trovano in zona gialla, chi è munito di autocertificazione o certificazione verde può spostarsi da una regione all'altra, anche se si tratta di zone rosse o arancioni, si possono raggiungere le seconde case anche se in zona rossa o arancione. Torneranno in classe anche gli studenti delle superiori con una presenza garantita dal 70 al 100%, riaprono tutte le attività di ristorazione a pranzo e a cena nelle regioni gialle ma con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, dal primo giugno anche con consumo all'interno dei locali fino alle 18. Da lunedì si potrà tornare al cinema, a teatro nelle sale da concerto e nei live Club con ingressi contingentati e nel rispetto delle linee guida anti Covid, riaprono anche musei, gallerie, parchi archeologici e mostre. Buone notizie anche per gli sportivi, da domani sarà consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto, resta vietato l'uso degli spogliatoi, per le piscine all'aperto bisognerà aspettare il 15 maggio mentre dal primo giugno apriranno le palestre, dal 15 giugno si potrà partecipare alle fiere e dal primo luglio anche a convegni, congressi, centri termali e parchi tematici e di divertimento.