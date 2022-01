Partiamo dai numeri delle vaccinazioni che stando al report settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità, hanno raggiunto obiettivi importanti. Oltre 120 milioni di somministrazioni e quel traguardo del 90% della popolazione con almeno una dose di vaccino anti-covid che appare sempre più vicino. E' su questi numeri che il coordinatore del comitato tecnico- scientifico, Franco Locatelli, fa il punto per arrivare a parlare di contagi, che sì salgono, ma non nei termini di quella crescita percentuale che invece scende rispetto alla scorsa settimana. Locatelli parla quindi di numeri straordinari in merito alla campagna vaccinale, spiega come la situazione rimanga delicata ma anche che quella a cui si sta assistendo è una chiara decelerazione della curva epidemica, che lo induce ad esprimere ottimismo sulla gestione dell'emergenza sanitaria. Intanto Silvio Brusaferro, portavoce del CTS, appare cauto sull'ipotesi quarta dose, mentre il 66% della popolazione italiana ha già ricevuto la somministrazione di quella booster, soffermandosi sul fatto che comunque non sia ancora stato previsto con precisione il picco dei contagi. Nell'evoluzione della pandemia reggono poi i dati della riapertura delle scuole fortemente voluta dal Governo ed ora rivendicata dal Ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi. Non c'è stato il disastro paventato, ma disagi differenziati zona per zona. Dati che gli permettono di annunciare una riflessione, quella per semplificare la certificazione per il rientro a scuola degli studenti contagiati e guariti dal Covid.