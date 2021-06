Prosegue, come ci si aspettava, il calo della curva epidemica nel nostro Paese, i nuovi casi nelle ultime 24 ore, sono 2.436 contro i 2.557 di ieri, ma soprattutto, sono 3.351 quelli di sabato scorso. Quindi è questo il confronto davvero importante da sottolineare. I tamponi adesso. Con 238.632 tamponi, che sono però 18 mila in meno di ieri, tanto che il tasso di positività scende leggermente all' 1,1%, dall'1%, che è comunque il valore più basso, da un anno intero a questa parte. I decessi poi, sono 57, ieri se ne erano registrati 73, per un totale di 126.472 vittime, calcolandole dall'inizio dell'epidemia. Sempre in discesa invece i ricoveri, con le terapie intensive che sono 48 in meno di ieri, 48 unità naturalmente, ieri erano -56, con 20 ingressi del giorno e sono 788 in tutto. Mentre i ricoveri ordinari calano di 295 unità, ieri erano -229 e 5.193 sono quelli che risultano.