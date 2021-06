Nelle ultime 24 ore sono stati 1.896 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 1.273. Aumentano i tamponi effettuati: 220.917, contro gli 84.567 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è allo 0,9% (ieri era all'1,5%). Sono 102 i morti, 71 i pazienti in meno in terapia intensiva.