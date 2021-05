Si, questi i numeri a un mese dalla riapertura. Poi vedremo cosa è successo in questo mese perché, è di grande interesse, vedere l'andamento. Ma intanto cominciamo con quelli di oggi. Allora questi 4mila casi circa che, basta vedere il cartello insomma, si commenta da solo. Corrisponde anche questo calo, evidentissimo, come vediamo nel cartello successivo, a un calo dei tamponi, ma non così tanto, da giustificare il calo dei casi. Quindi i tamponi scendono un po', i casi scendono tanto. Quindi vuol dire che, effettivamente ce ne sono proprio di meno. Quindi, virus che gira sicuramente di meno nelle ultime settimane. Il tasso di positività continuo a rimanere appunto, come ricordavi anche tu, nei titoli Roberta, è molto basso. Siamo intorno all'1,5% sul totale dei tamponi. I decessi sono 121, anche qui non guardiamo troppo le oscillazioni giorno per giorno, che sono anche abbastanza rilevanti no, pur essendo delle colonnine, fortunatamente più basse, rispetto anche solo a tre settimane fa però, c'è una bella differenza tra i vari giorni. Quello che importa è la media del periodo, perché naturalmente questo oscillazione sono più che altro un'illusione ottica derivante dai referti e non dalla data effettiva di decesso. I ricoveri in terapia intensiva, continuano a scendere in modo marcato. Sono 45 meno quest'oggi, in quasi tutte le Regioni stanno scendendo. E vediamo anche l'istogramma che ci fa vedere appunto, questi continui cali nell'ordine delle decine, che appunto, sono uno dei tratti significativi di questa fase anche nei reparti di area critica. Gli ingressi in terapia intensiva sono un altro dato fortemente positivo, perché sono solo 39 gli ingressi quest'oggi e si va, continuamente assottigliando appunto, fortunatamente questo numero di persone che hanno bisogno delle cure di terapia intensiva, qui i vaccini contano già moltissimo e come già, nel dato sui decessi, visto prima. I ricoveri, scendono anche loro sempre di svariate centinaia di unità, siamo poco sopra gli 8mila in totale. Facciamo anche un rapido passaggio sui vaccini. Il nostro contatore in alto a destra, ci dice che siamo quasi a 22 milioni di Italiani, che hanno avuto almeno la prima dose del vaccino, il 36.5% della popolazione. Quasi 11 milioni, circa la metà, ha avuto entrambe le dosi o comunque la vaccinazione completa. E poi vedremo anche nelle fasce di età più anziane dove siamo arrivati, con gli ultimi aggiornamenti.