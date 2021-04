L'auto della Protezione Civile passa sul lungomare di Mondello e ricorda quali sono le regole da rispettare per prevenire il Coronavirus, in una Palermo che almeno fino al 28 aprile sarà zona rossa. Fino al prossimo 2 maggio invece su disposizione del Sindaco Leoluca Orlando ci sarà il divieto assoluto di stazionamento sulle spiagge e nei parchi cittadini, consentito soltanto il transito e lo sport e infatti il lungomare di Mondello oggi è un viavai continuo di podisti e ciclisti. A controllare il rispetto delle regole Polizia e Vigili Urbani che controllano gli accessi e verificano le autocertificazioni e le autorizzazioni. E intanto da domani la Sicilia sarà arancione. L'indice RT generale continua per fortuna a scendere anche se sull'isola, oltre al capoluogo ci sono altri 55 comuni rossi, insomma una situazione in continua evoluzione e intanto anche questo fine settimana in Sicilia c'è l'open day per i vaccini. Tutti gli over 60 infatti possono presentarsi presso gli hub senza prenotazione e ricevere così la prima dose.