Covid, primario Agostiniani: in aumento bambini contagiati

Indubbiamente in questo periodo ci sono più bambini ammalati, rispetto al passato, ma il numero va considerato nella globalità complessiva dei contagiati. Se a fine settembre avevamo 300000 persone che erano state contagiate in Italia, a fine febbraio ne abbiamo quasi 3 milioni. Poi, non c'è dubbio che queste ultime varianti, in particolare la variante inglese, abbia dimostrato una maggior contagiosità, Contagiosità che riguarda tutte le classi di età, ma che riguarda anche le classi medie e più dei più giovani. Teniamo comunque presente che la situazione dove è ben più difficile contenere la diffusione del contagio, é l'ambiente domestico, perché l'esperienza di tutti coloro che si approcciano con questa patologia che quando il virus entra all'interno di un nucleo familiare, pressoché costante, che tutto il nucleo familiare sia interessato.