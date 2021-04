Covid, vaccini Lazio: quante scorte ci sono?

É la fine del primo trimestre, quindi si può fare un primo bilancio di come è andata. Vediamo il primo cartello con l'aggiornamento delle dosi fatte finora, siamo arrivati alla cifra tonda: 10 milioni abbondanti di dosi fatte finora. Naturalmente non sono 10 milioni di vaccinati, i vaccinati li vediamo nel cartello 7, perché contando anche le doppie dosi date ai più di 3 milioni di persone col ciclo completo, vedete là sotto il titolo, 7 milioni, anche qui si è varcata un'altra soglia importante di persone che hanno avuto almeno una dose. Il cartello 12 per vedere a che ritmo stiamo andando, non è che si sia accelerato tantissimo perché siamo sempre in quell'ordine di 250.000 vaccini giorno che già avevamo raggiunto nei giorni passati, quindi c'è un' accelerazione ma non un cambio di passo, va detto, guardando questi numeri su scala nazionale. Le fasce anagrafiche, cartello 11: gli over 80 proseguono, siamo al 57% che ha avuto almeno una dose. É andata sopra il 10% la percentuale di settantenni che sta crescendo, anche se lentamente. Vediamo allora il bilancio di cosa è arrivato nel primo trimestre, il cartello 24. Allora, sono arrivate 14 milioni di dosi. Sono tante? Sono poche? A dicembre 2020 il Governo, quindi 4 mesi fa, il Governo stimava che ne sarebbero arrivate il doppio, 28.300.000. Perché questa differenza? Cartello 25: allora, vediamo chi ha consegnato e chi no. Pfizer ha consegnato quello che ci doveva dare, Moderna ha consegnato quello che ci doveva dare, il grosso problema è AstraZeneca, come sappiamo. Ci ha dato 4 milioni di dosi nel primo trimestre, a dicembre pensavamo fossero 16, poi le notorie vicende hanno portato questa cifra ad abbassarsi moltissimo. Poi a dicembre si pensava che arrivassero anche 2 milioni di dosi Curevac, non ne è arrivata nessuna, forse non arriveranno nemmeno nel secondo trimestre. Vediamo cosa succede adesso però, cartello 42. Sappiamo, perché l'ha detto il Generale Figliuolo due giorni fa in audizione parlamentare, che ad aprile arrivano poche dosi, 8 milioni, cioè meno che a marzo, e quindi a maggio-giugno si concentreranno tutte quelle che devono arrivare nel secondo trimestre. Questo numero non viene smentito e quindi noi al cartello 31 ci chiediamo, ma allora i 500.000 vaccini al giorno come facciamo a farli? Ad aprile non se ne parla perché, se arrivano 8 milioni di dosi, la media come vediamo è la metà, quindi o questo numero aumenterà, ma questo è stato detto in audizione in modo ufficiale, oppure bisogna aspettare maggio per fare 500.000 vaccini al giorno.