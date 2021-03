Crescentino, l’hub vaccini Covid dei medici di base

Questo è l'hub vaccinale di Crescentino, paese di ottomila abitanti nel vercellese, in zona rossa dal 5 marzo per un focolaio che aveva portato un aumento del 500% dei nuovi contagi in una settimana. Tre linee allestite all'interno del centro polifunzionale dove fino a marzo 2020, si tenevano feste e mostre. Qui grazie anche all'aiuto dei volontari si vaccinano 200 persone al giorno. "Le vaccinazioni per gli over 70 inizieranno giovedì e proseguiranno a cura dei medici di famiglia e tutti i medici di famiglia, di questo sono contento, del centro del Comune cui il centro fa riferimento, hanno scelto di vaccinare qui presso il nostro hub, perché garantisce maggior velocità, maggiore efficienza, migliore sicurezza soprattutto nella fase vaccinale e quindi stiamo per partire e di correre velocemente come abbiamo fatto in queste settimane per gli ottantenni". L'hub sotto la supervisione della ASL Torino 4 serve una popolazione di circa 25 mila persone distribuite in 13 comuni e come ci diceva il sindaco di Crescentino, qui hanno deciso di vaccinare tutti e 17 i medici di famiglia di questo territorio a cavallo tra le province di Torino e Vercelli, mentre in tutto il Piemonte sono 735 i medici di base che vaccineranno direttamente nei propri studi a partire da martedì. "Abbiamo deciso di vaccinare in un centro come questo perché alcuni dei nostri studi non sono adeguati per poter effettuare una vaccinazione". "Quando un medico di famiglia nel suo studio può vaccinare, quali sono le caratteristiche di uno studio medico del genere?" "Allora le caratteristiche sono di essere in tanti in una medicina di gruppo, significa in una medicina dove tre o più medici sono all'interno dello stesso edificio con tante stanze e dove c'è la possibilità di avere un personale amministrativo quindi una segretaria o più di una segretaria dove sono tanti medici e qualche volta di avere anche la possibilità di avere un infermiera".