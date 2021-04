Crisanti: variante indiana potrebbe sfuggire al vaccino

É una variante che genera cluster molto numerosi. Quindi significa che probabilmente ha un indice di infettività alto. In India ha completamente soppiantato la variante Inglese e quindi significa che è una variante che ha una capacità di trasmissibilità elevata. Poi ha due mutazioni nella regione che funziona da bersaglio per gli anticorpi neutralizzanti. Quindi si ritiene che effettivamente possa in qualche modo sfuggire al vaccino. La nostra capacità di monitorare le varianti ha una sensibilità bassissima, quindi il fatto che siano stati identificati già due casi è un campanello d'allarme importante perché significa che, probabilmente, ce ne stanno molti più.