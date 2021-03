Curcio: piano vaccini Lombardia in linea con Governo

Noi abbiamo un obiettivo: vaccinare, vaccinare, vaccinare. In tutta Italia, secondo le caratteristiche e le peculiarità che i territori hanno, perché quando si vedono i numeri e si fanno i confronti tra i numeri, bisogna capire che dietro questi numeri ci sono territori che hanno alcune volte organizzazione diverse, hanno strutture organizzative diverse, ma anche hanno strutture diverse dal punto di vista della Costituzione, del territorio, della raggiungibilità e quant'altro. Credo che la Lombardia, i numeri, l'ho detto anche ieri in Commissione dove sono stato udito, è una regione che ha un sesto dei cittadini italiani, quindi nell'ambito dei famosi 500 mila vaccinati al giorno ha un ruolo fondamentale e importantissimo. Se noi non raggiungiamo gli obiettivi nella regione Lombardia, come in altre regioni importanti, evidentemente quei 500 mila faticheranno ad arrivare.