Donna scompare a Pisa, procura indaga per omicidio

Nell'appartamento a Pontedera che Flavia Agonigi divide con il marito arriva la Polizia in cerca di prove, una perquisizione dopo che la Procura di Pisa ha aperto un'inchiesta per omicidio volontario a carico di ignoti. La donna di 54 anni italo-brasiliana è scomparsa da venerdì scorso 11 ottobre e sono molti gli elementi di preoccupazione per la famiglia. "Le ragioni che ci preoccupano sono quelle dovute all'assenza di qualsiasi tipo di contratto con il marito ma anche con la famiglia di origine in Brasile, entrambi i passaporti, perché la signora ha doppia cittadinanza sia italiana che brasiliana, sono a casa, il conto corrente cointestato con il marito non ha movimentazioni di alcun tipo, tutti i vestiti sono a casa così come le borse, le valigie, una scomparsa non preceduta da nessun tipo di avvisaglia, inspiegabile e sicuramente oscura." Nella denuncia si fa riferimento anche all'attività di prostituzione della donna, è uno degli ambiti dove si stanno concentrando le ricerche. Flavia Agonigi ha passato la serata nel locale Don Carlos, poi la sua auto una Opel color argento è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza cittadine a Capannoli a circa 40 km da qui, ma la visione non è chiara, si riconoscono solo la targa e il buio.