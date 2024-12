Dramma in ospedale, mamma e figlio morti durante il parto

È morta durante il parto con il bambino che portava in grembo all'ospedale San Matteo di Pavia. La donna, di origine rumena, si chiamava Andrea Antochi aveva 30 anni e aspettava il suo primo figlio. Stando ad una prima sommaria ricostruzione la trentenne sarebbe morta durante il travaglio a causa di una crisi respiratoria, inutili i tentativi dei medici di rianimarla, così come quelli di salvare il neonato con un taglio cesareo d'urgenza. La direzione del San Matteo ha disposto un accertamento diagnostico per fare luce sulle cause di decessi. Intanto la Procura di Pavia ha aperto un'inchiesta, al momento a carico di ignoti, per omicidio colposo e responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario. L'indagine è scattata dopo la querela presentata da Florian Loving marito e padre della donna e del bimbo servirà per valutare eventuali condotte colpose ed individuare eventuali responsabilità dei sanitari fà sapere attraverso una nota Il Procuratore capo di Pavia Fabio Napoleone; inoltre si precisa è stata disposta l'acquisizione di tutta la situazione sanitaria relativa alla gestante presso il Policlinico ed entrambe le salme sono state poste a disposizione dell'autorità giudiziaria per le autopsie.