Droga a Roma, Col. Angelosanto: "Sodalizio molto pericoloso"

"Le attività investigative che hanno portato all'esecuzione della misura cautelare odierna, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di reato in ordine a una rete di narcotrafficanti, che riforniva le più importanti piazze di spaccio romane, Tor Bella Monaca, Quarticciolo, Giardinetti ed altre. I sodali dell'organizzazione avevano raggiunto lo scopo di rifornire tutte le piazze di spaccio della capitale, della cocaina ad un prezzo maggiore rispetto a quello di mercato. Il sodalizio era, è considerato il più pericoloso tra quelli operanti nella capitale, violenza, uso delle armi erano gli elementi caratterizzanti di questa organizzazione. Oltre 300 i carabinieri impiegati nelle operazioni, 26 arresti. Nel corso delle perquisizioni sono state ritrovate anche somme di denaro in contanti, quasi 300 mila Euro in contanti, come abbiamo detto il giro di affari delle piazze di spaccio si aggirava attorno ai 30 mila Euro al giorno, per alcune piazze di spaccio, nel complessivo decine di milioni di Euro al mese." .