Ema, Cavaleri: morti sono eventi non legati a vaccino

Non sono eventi che comunemente vengono associati all'uso del vaccino, questo poi dipende appunto di che tipo di vaccino stiamo parlando. Qui parliamo di vaccini che vengono usati su una fascia di popolazione che include tutta la popolazione adulta, gli anziani, quindi una popolazione per cui questi eventi succedono comunque, succedono, comunque, perché purtroppo queste malattie avvengono, è quindi molto importante che noi cerchiamo di capire esattamente che cosa sarebbe successo comunque, al di là del vaccino e quindi non ha nulla a che fare con il vaccino, e invece quello che potrebbe essere legato al vaccino. Ad oggi non abbiamo nessuna prova che il vaccino possa causare questi eventi, ma ovviamente stiamo indagando, e stiamo investigando per capire meglio.