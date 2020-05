Fase 2, Pompei riapre: bellezze e nuove regole

È giorno di festa per Pompei, simbolo dell'archeologia nel mondo. Gli scavi riaprono un momento di ripartenza e speranza, in attesa che possano tornare anche turisti. Spero che l'estate sia un'estate di grande turismo italiano, non torneremo ai numeri dell'anno scorso, abbiamo chiuso con quasi quattro milioni. Quest'anno ci accontenteremmo anche della metà ovviamente. Ma stiamo a vedere, dopo il tre giugno, la settimana dopo il tre giugno sarà indicativa per capire le sorti del turismo italiano della nostra estate. Qualche visitatore si vede, ma l'effetto è spiazzante, in un sito che l'anno scorso ha raggiunto il record di quattro milioni di presenze. Sono di Cava de' Tirreni, a quanto pare sono stato il primo ad entrare agli scavi oggi, Eh, l'ho trovata vuota, però comunque sempre bella, fa strano vederla così vuota, però me l'aspettavo. Dietro di me c'è un cartello che mostra i percorsi prestabiliti. Il biglietto costerà cinque euro per incoraggiare i visitatori in questa particolare fase.