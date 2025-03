19enne folgorato, morte dovuta forse a bravata. Procura di Verona: no autopsia sul corpo

I funerali di Edoardo Mangano si terranno nei prossimi giorni. La Procura di Verona ha deciso di non procedere con l'autopsia sul corpo del diciannovenne, morto folgorato a seguito del contatto con i cavi dell'alta tensione alla stazione di Verona. La causa del decesso è stata definita certa, una tragedia, secondo i magistrati impegnati nelle indagini riconducibili ad una bravata. Una serata ricostruita grazie al racconto di un coetaneo rimasto ferito. La notte tra venerdì e sabato, il diciannovenne ed altri amici tentano di entrare in un locale confinante con la ferrovia, senza pagare il biglietto di ingresso. Scoperti dagli addetti alla sicurezza, i giovani scavalcano il muro di recinzione della stazione di Verona Porta Vescovo, due di loro salgono sui vagoni di un treno merci fermo sui binari. Edoardo chiama un altro amico per chiedere aiuto, poi il contatto con la rete elettrica, il diciannovenne resta folgorato, l'amico sviene, ma poi si riprende dalle sue parole, la ricostruzione dell'accaduto. .