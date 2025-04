Stellantis, a Melfi anche la produzione del nuovo suv elettrico Ds

Stellantis continua a puntare su Melfi e lo fa con DS, il suo brand di nicchia, che nello stabilimento Lucano produrrà la sua nuova portabandiera, la N8 Sv coupé 100% elettrico. "Melfi già nel 2015 ha introdotto in Italia con volumi importanti il SUV Renegade e poi successivamente Compass e non a caso è stata scelta Melfi, per portare una prima vettura del brand francese in Italia". Eleganza francese ed orgoglio italiano, come recita lo slogan, la N8 si distingue anche e soprattutto per un'autonomia record. 550 chilometri nella configurazione da 230 cavalli che arrivano addirittura a 750 in quella da 245. A Melfi, dove verranno assemblate anche le batterie da 97 kilowatt, la N8 verrà prodotta sulla stessa linea di Renegade e Compass. "Il futuro che disegna per Melfi questa scelta". "Allora il futuro è come ha anche ribadito il nostro Jean-Philippe Imparato è riportare Melfi ai livelli che conosciamo nel più breve tempo possibile, quindi tornare ai livelli che conosciamo di circa 200 mila macchine nel più breve tempo possibile, quindi chiaramente DS è la prima vettura, ne seguiranno altre, la Compass che è stata già annunciata e poi altri due modelli che saranno svelati il prossimo anno". .