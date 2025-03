I titoli di Sky TG24 del 31 marzo 2025, edizione ore 19

Marine Le Pen, condannata a 4 anni di carcere per appropriazione indebita Dichiarata ineleggibile, non correrà per l'Eliseo Musk Orban e il Cremlino all'attacco. Solidarietà in Italia da Salvini. Zelensky chiede di porre fine alla guerra in Ucraina, il "prima possibile". Dopo l'avvertimento di Trump a Putin, Mosca tende la mano e parla di un possibile colloquio tra i due presidenti. Sale ancora il bilancio del sisma che ha messo in ginocchio il Myanmar, oltre 2000 i morti accertati. Dichiarata una settimana di lutto nazionale. Reportage di Sky Tg24 tra chi resiste a regime. Il delitto di Garlasco, via libera all'incidente probatorio sui reperti e DNA di Andrea Sempio, indagato in concorso con altri per l'omicidio di Chiara Poggi. Indagine in corso dopo l'incendio in una concessionaria Tesla alla periferia est di Roma. Elon Musk su X parla di "atto di terrorismo". Il drone di fabbricazione russa sul Lago Maggiore: aperta un'inchiesta per spionaggio politico militare aggravato dalla finalità eversiva. La Commissione Europea precisa: non ci risultano voli. Posticipi del lunedì di Serie A, in campo Verona e Parma nel match salvezza, in diretta su Sky Sport Calcio. Chiude la trentesima giornata alle 20:45, Lazio Torino. E, ancora, Stories. Salmo, questa sera, l'appuntamento di Stories, questa sera su Sky Tg24 alle 21:00. .