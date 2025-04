I titoli di Sky TG24 del 3 aprile, edizione delle 8

È il giorno della liberazione. Dazi per tutti, annuncia Trump, 20% all'Europa più pesanti quelli a Cina e Giappone. Poi avverte non reagite o ci sarà un'escalation. Siamo pronti a negoziare, ma abbiamo già un pacchetto di iniziative per rispondere, replica Von Der Leyen, contromisure anche da Cina e Giappone, borse asiatiche in rosso. Mattarella richiama l'Europa all'unità e alla compattezza, misure sbagliate serve un accordo con gli Stati Uniti, dice Meloni, calo del Pil nelle previsioni di Confindustria. Confessa l'ex fidanzato di Ilaria Sula, la ventiduenne uccisa a Roma e ammette l'omicidio anche Stefano Argentino, il ventisettenne, che a Messina ha accoltellato a morte Sara Campanella. Il delitto di Garlasco, secondo i consulenti della Procura, sulle unghie di Chiara Poggi c'è un DNA maschile perfettamente sovrapponibile con quello di Andrea Sempio. In Medio Oriente Hamas respinge l'ultima controproposta israeliana, per una tregua a Gaza e accusa fanno deragliare qualsiasi accordo, Netanyahu, oggi in visita in Ungheria da Orban. Terremoto in Myanmar, superate le 3000 vittime, la giunta militare annuncia il cessate il fuoco temporaneo, per consentire le operazioni di soccorso e l'arrivo degli aiuti. Finisce uno a uno il derby Milan-Inter nella semifinale d'andata di Coppa Italia, verdetto rinviato al 23 aprile. Domani riparte la Serie A con l'anticipo Genoa-Udinese diretta su Sky. .