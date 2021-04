Figliuolo: "Focus ora è mettere in sicurezza ultra65enni"

Il focus adesso è andare avanti, passare alle classi degli ultrasessantacinquenni. Quando li avremo messi in sicurezza possiamo pensare ad andare con attività di vaccinazione multiple parallela coinvolgendo anche i siti produttivi. Noi come struttura commissariale abbiamo censito oltre 700 mila siti. Per sito produttivo io intendo che ha la capacità di fare il vaccino, intendo una capacità che abbia infrastrutture, infostruttura, personale amministrativo, medici, infermieri e operatori socio- sanitari.