Gabrielli: grazie a forze dell'ordine per impegno e umanità

Lasciamo il 2020, ma non ci facciamo illusioni, il 2021 non sarà un anno più semplice. Non lo sarà perché la pandemia continuerà a mietere vittime tra la nostra gente. Quindi noi saremo chiamati ancora una volta, non solo anche in questo caso a far rispettare le regole, ma a farle rispettare con grande sapienza, con grande umanità. Quindi nel ringraziarvi per quello che avete fatto, ma soprattutto per come l'avete fatto, per quel tratto di umanità che avete saputo sempre mettere anche nelle situazioni più complicate.