Dagli omicidi alla scarcerazione: chi è Giovanni Brusca

Dopo 25 anni è stato scarcerato Giovanni Brusca, ex mafioso e membro di Cosa Nostra. Brusca, 64 anni, dopo l’arresto nel 1996 è diventato collaboratore di giusti-zia. Ha ammesso la responsabilità di oltre 100 omicidi. Fra questi l’organizzazione della strage di Capaci in cui morì Giovanni Falcone. Brusca è anche responsabile dell’uccisione, nel 1996, del 12enne Giuseppe di Matteo. Il ragazzo era figlio di un pentito: fu rapito e poi strangolato e sciolto nell’acido. Brusca viene arrestato il 20 maggio 1996 in una frazione di Agrigento. Poi inizia a collaborare e racconta degli omicidi e della strategia di Cosa Nostra. Le sua affermazioni portano a decine di condanne di mafiosi. Il 31 maggio 2021 Brusca esce dal carcere per fine pena.