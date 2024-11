Guccini: "Ecco cosa cambia tra un racconto e una canzone"

Che cosa mette nella scrittura di un romanzo o di un racconto che non c'è rispetto a quello che è contenuto in una canzone? "La canzone è più concisa, la canzone tu va ben, dev'esser concisa spesso quella storia è racchiusa in pochi versi, nel racconto e nel romanzo non si può dilungare. Un personaggio ha cantato una canzone, ha cantato la canzone uno può voler dire, nel racconto e nel romanzo uno può dilungarsi, può sviluppare il personaggio farlo emergere meglio, farlo vivere meglio nella storia".