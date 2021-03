I numeri della pandemia del 16 marzo: i dati

Questi 20396 casi delle ultime 24 ore, perlomeno i tamponi positivi processati nelle ultime 24 ore, sappiamo che è diverso, questo è un altro cartello del 14 marzo. Passiamo ai vaccini che forse abbiamo qualche problema sul caricamento dei cartelli, vediamo i vaccini con la situazione in tempo reale, aggiornati con dati ministeriali, il cartello numero 1 è quello sulle dosi che sono state somministrate, eccolo qua, andiamo verso i 7 milioni di dosi con il cartello numero 7, vediamo anche a chi sono andate queste dosi, quindi i vaccinati con uno o due il numero totale dei vaccinati, eccolo qua, 4800000 persone hanno avuto una dose di vaccino, ricordiamo che è un numero a metà marzo che non ci avremmo creduto se ce l'avessero detto anche solo 6 mesi fa, però, come sappiamo, ci sono problemi notori, i vaccinati totali sono come vediamo sempre più di 2 milioni che è un altro dato interessante. Andiamo a vedere il cartello 12, di questi con gli aggiornamenti in tempo reale, i vaccini fatti giornalmente, allora non guardate l'ultima colonna che è quella di oggi ed è in aggiornamento naturalmente, guardate quella di ieri, è vero che sono possibili ulteriori aggiornamenti che arrivano dopo sul dato ancora di ieri, quello che spicca però è che il numero è basso, se eravamo scesi nel weekend del 13 e 14 rispetto ai 200000 vaccini giorno che eravamo arrivati a fare, pesa già il blocco di AstraZeneca, forse sì, perché è arrivato poco dopo le 16:00 ieri il blocco di AstraZeneca, non sappiamo quanti vaccini sarebbero stati fatti con AstraZenecadopo le 16:00, è possibile naturalmente che abbia inciso. Il cartello numero 2, lo andiamo a vedere, sono le regioni che stanno usando di più e quelle che stanno usando di meno i vaccini che hanno nei frigoriferi, abbiamo Val d'Aosta, Bolzano e Puglia, sono le più virtuose da questo punto di vista, in fondo alla classifica, ormai è un classico, Liguria, Calabria e soprattutto la Sardegna, lo diremo tutti i giorni, la Sardegna zona bianca, è quella che vaccina meno ed è un paradosso. Cartello 8, infine, che diventa d'attualità ovviamente, questo oggi, perché è quello che ci dice quante sono state vaccinate soprattutto con AstraZeneca a noi interessa, un milione 133 mila, presumibilmente rimarrà fermo quel numero finché non succederà qualcosa, potrebbe essere l'EMA giovedì, potrebbe volerci più tempo, naturalmente avremmo agio di parlarne diffusamente perché anche oggi è notizia del giorno, quello che è certo è che il blocco di AstraZeneca ovviamente pesa anche sull'andamento della campagna vaccinale.