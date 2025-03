I titoli di Sky TG24 del 28 marzo 2025 - edizione h19

Un sisma di magnitudo 7.7 sconvolge il Myanmar e la Thailandia, oltre 100 le vittime accertate, ma il bilancio è destinato a salire. La giunta militare chiede aiuto, solidarietà dell'Italia. Ucraina, Zelensky annuncia di aver ricevuto una nuova proposta dagli Stati Uniti sui minerali strategici. Meloni sottolinea l'importanza dell'alleanza con Washington, opposizione all'attacco. Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance e la consorte in Groenlandia nel giorno in cui nasce il nuovo governo di coalizione contrario all'annessione chiesta da Donald Trump. Migranti, via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto sui CPR in Albania, stretta su cittadinanza italiana e ius sanguinis, serve un nonno nato in Italia. Andrea Sempio a Sky TG24, l'amico del fratello di Chiara Poggi giura io con il delitto di Garlasco non c'entro nulla nella casa possibili altri mie traccie. Il conflitto in Medio Oriente proseguono i raid israeliani a Beirut e nel sud del Libano dopo l'ultimo lancio di razzi da parte di Hezbollah. Nuove incursioni anche su Gaza. Candidati in cerca di un impiego e aziende che non trovano addetti a Feedback, il viaggio di Sky TG 24 nel corto circuito del mondo del lavoro italiano. Appuntamento questa sera alle 21 Torna domani la Serie A esordio di Tudor sulla panchina della Juventus contro il Genoa. Moto GP a Austin, nelle prime libere sotto la pioggia, Morbidelli firma il miglior tempo. .