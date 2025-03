I titoli di Sky TG24 del 28 marzo, edizione delle 8

A Parigi volenterosi uniti sulle sanzioni a Mosca, ma divisi sulle truppe a Kiev. Putin propone un'amministrazione transitoria per l'Ucraina sotto l'egida dell'ONU, poi le elezioni. Meloni esorta a lavorare con Washington e il Financial Times dice infantile scegliere tra Trump e l'Europa, il decreto Albania oggi in CDM, scontro con le opposizioni sul PNRR. Dopo i dazi sulle auto annunciati dal presidente americano, Bruxelles prepara le contromisure e avverte saranno di massimo impatto, allarme delle industrie europee. Si allarga lo scandalo delle chat condivise su Signal negli Stati Uniti online, i dati privati di alti funzionari. Un giudice ordina all'amministrazione di conservare i messaggi. Ancora alta tensione in Turchia dopo le proteste per l'arresto del sindaco di Istanbul, Erdogan fa oscurare i canali TV pro opposizione sabato, prevista una nuova manifestazione. Le indagini per incendio doloso dopo i roghi negli stabilimenti balneari a Ostia, il ventiquattrenne fermato ha confessato, ho fatto tutto da solo per frustrazione. Effetti collaterali dalle cure per il cancro per Carlo III, il re costretto ad annullare gli eventi pubblici, dopo un controllo in ospedale è tornato a Clarence House. Master 1000 di Miami, Berrettini eliminato ai quarti da Fritz, fuori anche Paolini battuta in semifinale da Sabalenka. Moto GP parte oggi il Gran Premio di Austin in Texas. .