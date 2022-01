Il Papa: "Basta violenza sulle donne, è oltraggiare Dio"

La Chiesa è madre. È madre così. La Chiesa è donna. È donna così. Per questo non possiamo trovare il posto della donna nella Chiesa senza rispecchiarla in questo cuore di donna madre. Questo è il posto della donna nella Chiesa. Il gran posto di quale derivano altri, più concreti, più secondari. La è Chiesa madre, la Chiesa è donna. E mentre le madri donano la vita e le donne custodiscono il mondo, diamoci da fare tutti per promuovere le madri e proteggere le donne. Quanta violenza c'è nei confronti delle donne. Basta. Ferire una donna è oltraggiare Dio, che da una donna ha preso l' umanità.