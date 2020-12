La diretta dell'arrivo a Roma del vaccino anti-Covid

Stiamo seguendo questo lungo viaggio di queste 9750 dosi del vaccino, la prima tranche di dosi che sono arrivate in Italia, la cui somministrazione comincerà domenica 27 dicembre, dopo quello che sarà poi la giornata simbolica e la Vaccine day, il Vday, proprio per segnare l'inizio di quella che sarà probabilmente la strada verso la sconfitta, e ci auguriamo definitiva, del coronavirus, siamo proprio all'ospedale Spallanzani, siamo nella capitale, siamo a Roma, non anzi, non siamo allo Spallanzani, ma siamo, stiamo vedendo, perché allo Spallanzani arriverà domani, siamo alla caserma Salvo D'Acquisto, dunque, siamo proprio alle porte della capitale, zona nord della capitale, perché ecco è la prima tappa che faranno i vaccini sarà appunto la caserma dei Carabinieri Salvo D'Acquisto e poi, come si diceva anche il nostro collega in diretta dallo Spallanzani, in ospedale arriveranno domani 9750 dosi, dicevamo, la prima vaccinata una giovane infermiera 29enne, un'infermiera proprio nell'ospedale della capitale che sarà la prima ad avviare appunto quella che sarà un lungo lavoro, proprio per cercare di somministrare a quante più persone possibile, queste prime 9750 dosi di vaccino, dicevamo in apertura, il tema vaccino è stato affrontato anche da Papa Francesco nella sua benedizione Urbi et orbi, dicendo il vaccino deve essere somministrato a tutti, non ci devono essere discriminazioni anche di tipo economico. Questo affinché appunto, tutti si possano proteggere se vogliamo dalla dal covid 19 che riguarda il nostro Paese, ma riguarda il mondo intero. Ecco la caserma Salvo D'Acquisto, siamo nella capitale, questo viaggio, le dosi del vaccino che hanno viaggiato a bordo di quel furgone, punto oscuro di cui abbiamo seguito il cammino, partito dal Belgio, arrivato a Roma, domani sarà all'ospedale Spallanzani.