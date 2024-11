Incendio a Napoli, 28enne muore in B&B

Un incendio divampato nella notte al settimo piano di un palazzo in piazza Municipio, a Napoli, ha causato la morte di una turista pugliese di 28 anni, trovata carbonizzata in una stanza del B&B. Le fiamme, che hanno coinvolto anche i due piani superiori dello stabile, potrebbero essere state innescate da un corto circuito in una multipresa. Sul posto vigili del fuoco e Polizia di Stato, che indagano sull’accaduto. In corso verifiche sulla regolarità amministrativa della struttura e sull’esatta causa del decesso, che potrebbe essere legata a un’asfissia .