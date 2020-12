Iss, Brusaferro: incidenza cala ma occorre cautela

Bisogna porre grande attenzione nell'adottare le misure, nel mantenerle, nel rispettarle e nel fare in modo che questo piccolo gruzzoletto di resilienza che abbiamo si potenzi e non si eroda. Ci sono tutti i presupposti per farlo. Credo che proprio l'augurio che possiamo farci è di fare in modo che, senza mollare o senza rallentare l'attenzione alle misure che abbiamo adottato e che, come vedete, stanno mostrando i loro risultati, però ci avviamo in una strada che ci porti verso una realtà dove potremo, ovviamente, superare le situazioni che oggi caratterizzano le nostre vite.