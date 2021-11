Lamorgese: serve una stretta sui controlli

Serve una stretta sui controlli della certificazione verde, con una particolare attenzione alle aree e alle fasce orarie di maggiore afflusso di persone. Lo ha ribadito il Ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ai Prefetti e Questori in una riunione convocata al Viminale in vista dei nuovi obblighi che scatteranno il prossimo 6 dicembre. Bisogna sensibilizzare gli esercenti, ha continuato il Ministro dell'Interno, e ai Prefetti è stato chiesto di mettere appunto dispositivi dedicati per i controlli sugli utenti del mezzo di trasporto locale, con modalità condivise con le aziende di servizio nell'ambito dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica. Un punto questo particolarmente delicato che richiederà una nuova riunione nei prossimi giorni, ma non è tutto. L'Anci ha chiesto al Governo di estendere l'obbligo di mascherine anche all'aperto dal 6 dicembre al 15 gennaio anche in zona bianca, in previsione di possibili assembramenti durante il periodo delle feste. Il Ministro dell'Interno sta studiando come rendere efficaci i controlli.