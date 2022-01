Lazio, Lombardia, Piemonte e Sicilia in giallo da lunedì

L'ordinanza ufficiale del Ministro Speranza ancora non c'è ma a tracciare gli scenari e i colori delle regioni nei prossimi giorni ci sono i dati, quelli dell'ultimo monitoraggio settimanale diffuso il 31 dicembre 2021. Il tasso di positività al Covid nel nostro paese è al 11,8% con un nuovo record di contagi giornalieri che li porta a 144.243 unità con 155 decessi. Così ecco che da lunedì una pattuglia di 4 regioni scivolerà con buona probabilità verso il giallo, mentre per altre si paventa l'arancione. "Anche l'RT mostra una tendenza all'aumento e siamo ormai a 1,18 quindi ben al di sopra dell'unità." Lazio, Piemonte, Lombardia eSicilia scivoleranno per contagi e pressione sugli ospedali verso il giallo, mentre per Veneto Marche, Calabria, Bolzano, Trento e Valle d'Aosta con +20% di posti letto di intensiva occupati da malati Covid si avvicina l'arancione. Anche la Liguria è vicina al arancione ma il suo governatore Toti rassicura, gialli ancora per una settimana. La variante omicron si fa sentire e sale al 21% del nostro Paese, ma è ancora la delta a dominare i contagi in Italia con percentuali al 79%. Uno scenario critico ma decisamente diverso dallo scorso anno, grazie ai vaccini. Sono rimasti 5 milioni e mezzo gli italiani ad oggi non vaccinati. Su loro le più alte probabilità di grave decorso ospedaliero e di decesso in caso di contagio.