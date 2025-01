Legale di Abedini: prega per lui e per Cecilia Sala

Abbiamo affrontato un po' i temi sia della libertà, considerato anche il parere negativo dato dalla Procura Generale, abbiamo discusso un po' nel merito anche di alcuni aspetti della sua situazione processuale. Ha chiesto un po' di informazioni perché alcuni gli hanno chiesto se era lui quello del caso famoso perché anche un po', le persone in carcere hanno ritenuto persona più famosa. Da questo punto di vista, gli ho spiegato un attimo la situazione. Quello che mi ha effettivamente un po' commosso da questo punto di vista, mi ha chiesto di scrivere il nome di Cecilia Sala su un foglio che avevamo lì con la penna, così per potersi dire bene correttamente anche il suo nome e mi ha detto che su lei pregherà molto in questi giorni.