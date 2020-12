Live in Courmayeur, il primo evento di Sky TG24: 5 dicembre

Nel pensare al futuro di Sky TG24 siamo partiti dal nostro presente. Buongiorno, bentornati in diretta. È casa mia questa, da qui stiamo trasmettendo il telegiornale. La nostra forza è l'autorevolezza e la professionalità dei giornalisti che tutti i giorni raccontano il mondo e la sua evoluzione. Il nostro valore aggiunto è la capacità di tradurre un contenuto per tutte le piattaforme di cui si compone il nostro ecosistema: TV, sito, social, podcast. A completamento di quest'offerta informativa ed editoriale abbiamo pensato di inaugurare il primo evento di Sky TG24, LIVE IN. Prima tappa di un lungo viaggio che ci condurrà nelle piazze e nelle città Italiane. Iniziamo con Courmayeur per un evento coprodotto con l'amministrazione comunale, con Sky TG24 LIVE IN il 5 dicembre la nostra informazione si sposta dagli studi televisivi di Milano e Roma al palco del Courmayeur Mountain Cinema per una giornata di confronto, commenti, dibattiti. Lo faremo con ospiti nazionali e internazionali, protagonisti del mondo della politica, dell'economia, della cultura, dell'industria, della scienza, dello spettacolo. Tutto senza mai perdere di vista le notizie del giorno, fondamentali in questo tempo fortemente condizionato dall'emergenza sanitaria. Ogni giorno vi portiamo dove le notizie diventano storie. Ogni giorno viviamo con voi il presente. Per un giorno tutto questo diventa LIVE IN, sabato 5 dicembre, tutto in diretta da Courmayeur.