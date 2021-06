Lodi, Uggetti: "Sempre agito per il bene comunità". VIDEO

Io ho detto, sin dal primo giorno, che ho agito nell'esclusivo interesse della mia comunità. Io ho sicuramente molto apprezzato le scuse di Di Maio perchè avevano una dimensione, non solo personale, ma anche in riguardo alla mia famiglia. Spero che dal mio caso, visto che dopo le scuse ne è nato un dibattito pubblico molto ampio, ci sia una presa di coscienza un po' più larga e un po' più collettiva di una politica che non si faccia sul gossip, sull'intercettazioni, sull'avviso di garanzia, su un tifo per un arresto da una parte o dall'altra.